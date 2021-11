Portugal empatou na noite desta quarta-feira ante a Itália, 4-4, na terceira jornada da fase de grupos do Europeu de hóquei em patins, no Multiusos de Paredes.

A equipa transalpina adiantou-se no marcador aos dois minutos, pelo jogador do Sporting, Alessandro Verona. Ainda na primeira parte, já perto do intervalo, João Rodrigues fez o 1-1 ao minuto 23.

Na segunda parte, Verona recolocou a seleção comandada por Alessandro Bertolucci na frente do marcador, aos 28 minutos, fazendo o seu bis no encontro.

A resposta portuguesa foi até à reviravolta, com golos de Hélder Nunes (29m) e Gonçalo Alves (32m), mas a Itália também conseguiu responder na mesma medida e passou para a frente do marcador, com golos de Federico Ambrosio (35m) e Domenico Illuzzi, este último de penálti, aos 39 minutos.

Na baliza portuguesa, Ângelo Girão foi segurando Portugal e as várias defesas seriam determinantes para os comandados de Renato Garrido ainda acreditarem no triunfo, mais ainda quando Gonçalo Alves, também de penálti, fez o 4-4 aos 47 minutos.

A cinco segundos do fim, Portugal teve uma soberana ocasião para o 5-4, mas não conseguiu bater o guardião Riccardo Gnata.

Antes do Portugal-Itália, a França – que bateu Portugal na véspera – perdeu os primeiros pontos possíveis, ao empatar 5-5 com a Andorra, que somou o seu primeiro ponto. A Espanha aplicou a goleada do dia: 11-2 à Alemanha.

Na quinta-feira, disputa-se a quarta e penúltima jornada: França-Alemanha (15h30), Itália-Andorra (18h30) e Espanha-Portugal (21h45).