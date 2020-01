O basquetebolista Betinho Gomes, do Benfica, teve alta hospitalar depois da queda aparatosa que sofreu neste sábado, em jogo com o FC Porto.

De acordo com a Lusa, o jogador realizou exames de diagnóstico complementares no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, depois de no campo ter sido imobilizado, com queixas na zona cervical.

Betinho acabou por regressar à concentração da equipa da Luz, mas continua sob observação dos médicos do clube e a sua utilização na final de domingo, frente à Oliveirense, está fora de questão.