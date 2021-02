O Benfica bateu o Belenenses por 28-23, nesta quarta-feira, em jogo antecipado da 19.ª jornada da Liga de andebol.

As águias estão no terceiro lugar, agora com 40 pontos, a seis do Sporting, mas ainda com dois jogos a menos, e a catorze pontos do FC Porto, mas com quatro jogos a menos.

O Belenenses está na quinta posição, com 36 pontos.