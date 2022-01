O Sporting venceu o Benfica no pavilhão da Luz por 72-64, numa partida a contar para o grupo K da FIBA Europe Cup.



As águias estiveram por cima no primeiro quarto e terminaram na frente: 22-11. No entanto, os leões melhoraram no segundo período e passaram para a frente (35-30), mas os encarnados recuperaram nos dez minutos seguintes.



Com 48-48 à entrada para o último período, o Sporting foi mais forte, sobretudo na eficácia dos lançamentos e na lutas das tabelas e triunfou por 72-64. Esta foi a oitava vitória consecutiva dos leões diante das águias.

Travante Williams, Joshua Patton e Tanner Omlid, com 12 pontos, estiveram em destaque do lado do Sporting. Aaron Broussard marcou 10 pontos e foi o melhor do Benfica.

Com este resultado, o Sporting voltou aos lugares de acesso aos quartos de final da Europe Cup. Já o Benfica segue no último lugar do grupo.