As sete equipas de Fórmula 1 sediadas no Reino Unido vão unir-se para fabricar dispositivos médicos, que ajudem no tratamento de doentes com covid-19.

Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault e Williams criaram o ‘Projeto Pitlane', com o objetivo de fabricar ventiladores e outros materiais clínicos, de acordo com a entidade organizadora do Mundial de F1.

Refira-se que o calendário de Fórmula 1 foi alterado com vários Grandes Prémios cancelados e adiados. O mítico circuito do Mónaco, por exemplo, não fará parte do Mundial de F1 pela primera vez desde 1954.