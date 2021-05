Miguel Oliveira afirmou, esta quinta-feira, que espera «terminar a corrida e somar pontos» no próximo Grande Prémio do Mundial de MotoGP, a realizar no circuito de Mugello, em Itália.

«A abordagem é simples, acabar a corrida e somar pontos. Vamos tentar ter um objetivo realista para esta corrida», disse o piloto do Pragal, em conferência de imprensa virtual de antevisão do fim-de-semana.

Sobre a pista em si, Miguel Oliveira afirma que «é difícil de perceber ao início», mas que se «enquadra» com a sua condução.

«É uma pista de que gosto, que se enquadra no meu estilo. Mas não quero ter grandes expectativas. Estamos num modo de mente aberta. Vamos ver que desafios enfrentamos a partir de sexta-feira e reagir de acordo», declarou o piloto da KTM Factory Racing.

Miguel Oliveira procura este fim-de-semana a terceira vitória no circuito italiano, depois dos triunfos de 2015, em Moto3, a sua primeira de sempre no Mundial, e de 2018, em Moto2.