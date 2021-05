Sporting e Benfica começam a disputar a final da Liga de futsal na próxima quinta-feira, 3 de junho, com o jogo 1 marcado para as 20h30 no Pavilhão João Rocha, casa dos leões.

Os horários da final do campeonato foram confirmados esta segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol, sendo que o jogo 2, em casa do Benfica, é no próximo domingo, dia 6. O jogo 3, na casa dos leões, é a 10 de junho.

A final é à melhor de cinco jogos, isto é: se alguém vencer os três primeiros jogos, não há necessidade de jogo 4 e jogo 5 (a dita «negra») para apurar o campeão nacional.

AS DATAS DA FINAL:

3 junho (5.ª feira): Sporting-Benfica, 20h30

6 junho (domingo): Benfica-Sporting, 19h30

10 junho (5.ª feira): Sporting-Benfica, 19h30

*13 junho (domingo): Benfica-Sporting, 17 horas

*16 junho (4.ª Feira): Sporting-Benfica, 19h30

*se necessário