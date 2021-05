O Benfica vai discutir o título de campeão nacional de futsal com o Sporting.

Os encarnados, detentores do título, venceram o Fundão por 3-2 em Lisboa e fecharam, ao segundo jogo, as meias-finais.

A equipa de Joel Rocha, que havia levado a melhor no primeiro jogo por 3-0, voltaram a impor-se. Ao intervalo, as águias vencial com um golo de Fábio Cecílio, mas o Fundão conseguiu chegar à vantagem na segunda parte com golos de Felipe Leite e Mário Freitas.

Já bem perto do fim, Arthur fez o 2-2 e Ivan Chishkala assinou a reviravolta nos derradeiros segundos.

Recorde-se que já neste sábado o Sporting venceu os Leões de Porto Salvo por 5-1.

Benfica e Sporting dividiram entre si os últimos 17 campeonatos nacionais.