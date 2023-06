Carlos Alcaraz venceu o ATP 500 de Wimbledon, conquistando assim, aos 20 anos, o 11.º título ATP da carreira e o primeiro na superfície de relva.

O tenista espanhol, que precisou de lutar muito para evitar a eliminação logo no primeiro encontro do torneio londrino, foi crescendo ao longo de uma semana que fechou em beleza com o triunfo sobre o australiano Alex de Minaur na final por duplo 6-4.

Também neste domingo, mas em Halle (Alemanha), o cazaque Alexander Bublik conquistou o título após bater na final o russo Andrey Rublev por 6-3, 3-6 e 6-3.

O torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, arranca a 3 de julho.