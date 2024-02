A nadadora portuguesa Ana Pinho Rodrigues qualificou-se, este sábado, para as meias-finais dos 50 metros bruços dos Mundiais de natação, ao conseguir o 16.º melhor tempo nas eliminatórias, em Doha, no Qatar.

Ana Rodrigues foi sexta na terceira eliminatória, com o tempo de 31,25 segundos, fechando o lote de apuradas para as meias-finais. O melhor tempo das eliminatórias foi conseguido pela italiana Benedetta Pilato (29,89 segundos).

A nadadora lusa da Escola Desportiva de Viana, que tem como melhor registo 30,73 segundos, vai nadar ainda este sábado na primeira meia-final, pelas 16h25 (hora de Portugal Continental).

Na edição 2024 do Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos (que decorrem de 2 a 18 de fevereiro), Ana Rodrigues já tinha sido 27.ª nos 100 metros bruços, com 1.09,82 minutos.

A sessão da tarde também vai contar com Diogo Ribeiro, que vai nadar, a partir das 16h42, a final dos 100 metros mariposa, para a qual se qualificou com o melhor tempo das meias-finais e novo recorde nacional (51,30 segundos).

No Qatar, o nadador do Benfica já te tornou o primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais aquáticos, ao vencer, na segunda-feira, a final dos 50 metros mariposa, com 22,97 segundos.