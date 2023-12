Fábio Silva, pivô do Avança, estreou-se em convocatórias da seleção nacional de andebol, ao ser chamado para o estágio de preparação para o Euro 2024.

De fora dos eleitos de Paulo Pereira estão Victor Ituriza, Fábio Magalhães e André Gomes, que estão lesionados e vão falhar a prova que vai decorrer na Alemanha de 10 a 28 de janeiro.

«Fizemos uma convocatória de 20 atletas e depois viajarão 18. Algumas alternativas estão abertas, vamos decidir como proceder durante o estágio, já com o chip no Campeonato da Europa. Embora haja já um plano, no entanto, esse pode ser alterado por várias razões», adiantou o técnico, em declarações divulgadas no site da Federação de Andebol de Portugal.

No Europeu, Portugal vai estar no Grupo F, juntamente com Dinamarca, República Checa e Grécia, com quem inicia a participação a 11 de janeiro. «O nosso foco é a Grécia, a República Checa e depois a Dinamarca. Os jogos com a Alemanha não serão um teste e o que é importante realçar é o seguinte: eu não sei quando é que a Alemanha algum dia convidaria Portugal para realizar dois jogos de preparação, antes de iniciar um Europeu que eles próprios organizam. Portanto, isto, de certa forma, espelha um pouco o respeito que os outros vão tendo por nós», frisou.