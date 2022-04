O FC Porto e o Benfica ganharam os respetivos encontros a contar para a 23.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Num clássico do andebol, os dragões bateram em casa o ABC por 37-29 e consolidaram o segundo lugar da prova com 64 pontos, menos três do que o líder Sporting, mas também um jogo a menos.

Já o Benfica impôs-se na visita ao reduto do Xico Andebol por 38-25 e soma 62 pontos, mas também menos um jogo do que o rival lisboeta, com que joga na próxima jornada (23 de abril) no Pavilhão João Rocha.

Outros resultados deste sábado:

Madeira SAD - Maia/UMaia, 28-28

Águas Santas - Avanca, 21-22

Sanjoanense - FC Gaia, 27-31