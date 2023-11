O FC Porto saiu derrotado na deslocação ao reduto do Montpellier, por 35-24, na sétima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Rémi Desbonnet, com nove defesas (30% eficácia) e dois golos, foi o homem do jogo, e Sebastian Karlsson, com dez golos, o melhor marcador. Do lado dos portistas, Ignazio Plaza apontou quatro golos.

Os dragões ocupam o sexto lugar do grupo, com seis pontos, os mesmos dos franceses, que estão em quinto. Com metade dos jogos já disputados, ambas as equipas estão dentro do grupo das que rumam aos play-off de acesso aos quartos de final.

A próxima partida, novamente diante do Montpellier, está marcada para 23 de novembro, no Dragão Arena.