O Benfica perdeu, esta terça-feira, na receção aos alemães do RN Lowen, por 36-35, na terceira jornada do Grupo A da Liga Europeia de andebol.

Os encarnados foram para intervalo a perder por 15-19 e tentaram contrariar o favoritismo dos germânicos, mas na segunda parte os visitantes até chegaram a ter oito pontos de diferença.

Contudo, as águias ainda conseguiram dividir a partida e chegar à igualdade a 35 pontos, mas um golo de Niclas Kirkelokke, ao soar da buzina, confirmou o triunfo forasteiro. O dinamarquês, de resto, foi o melhor marcador da partida com 14 golos em 15 remates.

O Benfica somou a segunda derrota na competição, depois do desaire com Nantes e do triunfo sobre o IFK Kristianstad. Os encarnados seguem na terceira posição, com dois pontos, menos quatro do que os alemães, que lideram o agrupamento, e a dois dos franceses.

Na próxima terça-feira, dia 21, o Benfica joga na Alemanha. Porém, antes disso, há dérbi com o Sporting na Luz.

Também esta noite, o ABC de Braga perdeu na receção aos dinamarqueses do Skjern, por 32-25. Os bracarenses ocupam o terceiro lugar do Grupo D, com dois pontos, a quatro do líder Nexe.

Mais cedo, o Sporting perdeu na Hungria, em casa do Tatabánya KC, por 31-29, na terceira jornada do grupo H.

Os leões foram para o descanso a perder por apenas um golo de diferença (13-12), mas na segunda parte os anfitriões cavaram uma distância de seis golos, que foi encurtada na reta final pela equipa de Ricardo Costa.

O Sporting é terceiro classificado, com dois pontos, atrás do Tatabánya KC, que tem quatro, e dos romenos do CSM Constanta (seis).

Os leões voltam a entrar em ação no próximo dia 18, sábado, com uma visita ao Benfica.