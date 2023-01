A seleção portuguesa de andebol perdeu nesta quinta-feira por 38-27 com a Noruega, na estreia no torneio Gjensidige Cup 2023, integrado na participação no Campeonato do Mundo, que tem início quarta-feira e que decorre na Suécia e na Polónia.

Menos de 24 horas após ter chegado à Noruega para a disputa do torneio, a equipa de Paulo Jorge Pereira entrou em campo frente a um dos candidatos ao título Mundial e saiu com uma derrota pesada.

Portugal, que ao intervalo perdia por 18-13, apenas equilibrou o encontro nos minutos iniciais, até aos 6-5 no marcador, altura em que a anfitriã Noruega alcançou uma vantagem de seis golos (11-5), com um parcial de 5-0.

Na segunda parte, a diferença foi aumentando, chegou a ser de 12 golos (37-25), e acabou nos 11 golos.

Pedro Portela, com cinco golos, seguido pelo trio formado por André Gomes, Martim Costa e António Areia, todos com três, foram os melhores marcadores da seleção portuguesa.

Sebastian Barthold, com 10 remates certeiros em 10 tentativas, foi o melhor marcador do encontro, seguido de Kristian Bjornsen, com seis.

Portugal defronta neste sábado os EUA, que partilham o Grupo G do Mundial, com Egito, Croácia e Marrocos, com a tarefa de conquistar os primeiros pontos no torneio. O Brasil, adversário de domingo, marca presença no Grupo C, com Suécia, Cabo Verde e Uruguai.