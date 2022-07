Portugal venceu a Espanha por 36-35, no último jogo da ronda preliminar do Europeu de andebol sub-20.

Francisco Costa voltou a brilhar: foi o melhor marcador do encontro de Gondomar, com 14 golos, o últimos dos quais a três segundos do fim, que garantiu o triunfo.

Portugal venceu os três jogos desta ronda preliminar, pelo que passa à fase seguinte com dois pontos.