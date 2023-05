O Sporting recebeu e venceu este sábado o ABC, por 37-29, na 22.ª jornada, mantendo a liderança isolada do campeonato nacional de andebol, antes da visita da próxima ronda ao FC Porto, segundo classificado que venceu também esta tarde, na deslocação ao Belenenses (27-35).

O Benfica, terceiro colocado, bateu o FC Gaia. Já o Águas Santas beneficiou do desaire do ABC ante o líder e subiu à quarta posição com o êxito sobre o Avanca.

O Marítimo, o V. Setúbal e o Póvoa somaram vitórias, respetivamente ante Ac. Viseu, GC Santo Tirso e ADA Maia.

22.ª JORNADA

FC Gaia-Benfica (28-35)

ADA Maia-Póvoa AC (27-31)

V. Setúbal-GC Santo Tirso (38-23)

Sporting-ABC (37-29)

Belenenses-FC Porto (27-35)

Águas Santas-AA Avanca (28-27)

Marítimo-Ac. Viseu (38-32)

CLASSIFICAÇÃO

1.º: Sporting, 64 pontos

2.º: FC Porto, 63

3.º: Benfica, 60

4.º: Águas Santas, 49

5.º: ABC, 48

6.º: Belenenses, 45

7.º: Marítimo, 43

8.º: V. Setúbal, 42

9.º: Póvoa AC, 39

10.º: FC Gaia, 39

11.º: AA Avanca, 36

12.º: Ac. Viseu, 32

13.º: ADA Maia/UMaia, 31

14.º: GC Santo Tirso, 25