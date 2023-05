O Benfica, o Sporting e a UD Oliveirense venceram este sábado no fecho da segunda fase da liga de basquetebol, tendo os encarnados garantido o primeiro lugar antes das decisões do título no play-off.

Os encarnados venceram o Lusitânia, enquanto o Sporting bateu a Ovarense e a UD Oliveirense foi vencer à casa do FC Porto.

Os leões já tinham o terceiro lugar como desfecho certo nesta fase, assim como UD Oliveirense, Ovarense e Lusitânia, do quarto ao sexto lugares do Grupo A, respetivamente.

GRUPO A

Benfica-Lusitânia (107-74)

FC Porto-UD Oliveirense (84-85)

Sporting-Ovarense (91-77)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 58 pontos

2.º: FC Porto, 57

3.º: Sporting, 57

4.º: UD Oliveirense, 50

5.º: Ovarense, 46

6.º: Lusitânia, 44

No Grupo B, o V. Guimarães e o Póvoa venceram Esgueira e Sangalhos, respetivamente, tendo garantido as outas duas vagas no play-off, num dia em que ficou consumada a descida do CAB Madeira, com a derrota ante o Imortal.

GRUPO B

Póvoa-Sangalhos (80-46)

V. Guimarães-Esgueira (101-99)

Imortal-CAB Madeira (84-71)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: V. Guimarães, 48 pontos

2.º: Póvoa, 48

3.º: Esgueira, 46

4.º: Imortal, 45

5.º: CAB Madeira, 43

6.º: Sangalhos, 34

Assim, nos quartos de final do play-off de campeão, que começam na quarta-feira, dia 10, há os jogos Benfica-Póvoa, FC Porto-V. Guimarães, Sporting-Lusitânia e UD Oliveirense-Ovarense. Esta fase é à melhor de três jogos. Já as meias-finais vão ser à melhor de cinco jogos, assim como a final.

De resto, no caminho até à final, o vencedor do Benfica-Póvoa encontra o vencedor do UD Oliveirense-Ovarense nas meias-finais, enquanto os vencedores do FC Porto-V. Guimarães e do Sporting-Lusitânia cruzam nas meias-finais.