Que emoção!! O Benfica Ainda celebrou, mas o golo marcado no último segundo e que empatava a meia-final da Champions de futsal foi anulado com recurso ao vídeoárbitro. A bola entrou na baliza do Palma, sim, mas centésimos de segundo após a buzina.

E assim, não vai haver «dérbi eterno» na final da Liga dos Campeões de futsal.

O Benfica perdeu por 4-3 e é a equipa espanhola que vai defrontar o Sporting no jogo decisivo.

A jogar em casa, o Palma chegou aos 3-0 aos 17 minutos e as águias andaram sempre a correr atrás do resultado.

Os três primeiros golos foram marcados por jogadores que já representaram o Benfica, um de Mancuso e dois de Tayebi.

Aos 18m, Chishkala reduziu para as águias e com 22 segundos jogados na segunda parte, Gugiel fez o 3-2 e relançou o Benfica na discussão da vitória.

Só que um minuto depois Cainan deu nova vantagem de dois à equipa espanhola. Gonçalo Sobral voltou a reduzir para equipa portuguesa, que lutou depois até ao último segundo por chegar ao empate.

Literalmente até ao último segundo.

O Benfica teve um lançamento lateral a meio segundo do final da partida, Jacaré ainda colocou a bola dentro da baliza do Palma, mas com recurso ao VAR, os árbitros perceberam que a bola entrou já depois do final do tempo.

