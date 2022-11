Sporting, Benfica e Águas Santas jogaram nesta terça-feira a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol, numa ronda em que só os leões venceram.

Na receção aos húngaros do Balatonfuredi, o Sporting chegou ao intervalo empatado (17-17), mas acabou a vencer por 35-32. Salvador Salvador foi o melhor marcador da equipa leonina, com sete golos, mais um do que Kiko Costa.

Já o Benfica, vencedor da prova na época passada, perdeu na Suíça frente ao Kadetten Schaffhausen por 26-25, com o conjunto helvético a marcar o golo da vitória num livre de sete metros apontado já após o final do tempo, num lance em que o Benfica protestou uma falta atacante que os árbitros não assinalaram.

Também o Águas Santas saiu derrotado, na Alemanha, frente ao Fuchse Berlim, por 34-20, continuando sem pontuar na prova.

Com estes resultados, tanto o Sporting como o Benfica continuam em posição de apuramento para a fase seguinte, enquanto o conjunto maiato tem uma tarefa muito mais complicada pela frente, com seis jornadas por disputar.