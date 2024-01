A França assegurou esta sexta-feira a presença na final do Europeu de andebol, depois de afastar a Suécia, ainda campeã em título.

A vantagem dos franceses ao intervalo (17-11), foi brilhantemente desconstruída pelos suecos, que, a segundos do fim, venciam 26-27. Contudo, no derradeiro lance do tempo regular, Elohim Prandi fez o impensável, num livre de nove metros.

Perante a muralha amarela, Prandi deixou-se cair para a direita e desferiu um remate fulminante, que repôs a igualdade no marcador.

No prolongamento, e galvanizada pelo momento épico, a França voltou ao comando da partida e selou a qualificação para a final (34-30).

Dez anos depois, os franceses voltam a uma final do Europeu de andebol. Em 2014, triunfaram sobre a Dinamarca, então anfitriã. Curiosamente, a história pode repetir-se, em duas hipóteses, isto porque a anfitriã Alemanha pode chegar à final, no caso de triunfar sobre...a campeã do mundo Dinamarca.

No caso de os dinamarqueses assegurarem o lugar no jogo do título, então será reeditada a final do Mundial, de 2023. Nessa ocasião, os nórdicos levaram a melhor sobre os franceses, por 34-29.

Hungria sela quinto lugar

Depois de «afastar» Portugal da discussão pelo quinto e sexto lugar, a Eslovénia não confirmou o favoritismo diante da Hungria (22-23). O encontro ficou decidido nos últimos cinco minutos, depois da reviravolta operada pela seleção húngara.

Destaque para a exibição de Bence Banhidi e Máté Lékai, da Húngria, com cinco golos. Entre os eslovenos evidenciaram-se Blaz Blagotinsek, Miha Zarabec e Aleks Vlah, todos com quatro golos.