As autoridades moçambicanas detiveram o treinador Alberto Lário, uma figura que tem sido uma referência para novas gerações do atletismo em Moçambique, revelou o próprio em declarações à Lusa esta quarta-feira.

Alberto Lário, de nacionalidade portuguesa, foi detido na pista do Parque dos Continuadores por três oficiais, um dos quais do Serviço de Migração de Moçambique, que alegaram existir irregularidades na sua documentação.

«Eles alegam que é uma questão relacionada com o meu documento de autorização de residência (DIRE), mas eu tenho um pedido para aquisição de nacionalidade pendente há mais de seis anos», explicou o treinador, por telefone, a partir do posto policial.

Segundo Alberto Lário, o caso já está a ser debatido a nível ministerial, mas se não se resolver em definitivo diz que vai abandonar o país.

«Se isto não ficar resolvido definitivamente, vou-me embora», contou o técnico, observando que teme apenas por ter de abandonar o trabalho que tem estado a desenvolver com jovens atletas moçambicanos há anos.

Alberto Lário, que nasceu em Moçambique e vive no país há vários anos, conseguiu colocar a atleta Verónica José entre as seis melhores do mundo em juniores femininos, numa aposta que contou com o apoio da Associação Portuguesa de Moçambique.

