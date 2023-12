Isaac Nader e Solange Jesus venceram a 16.ª edição da São Silvestre de Lisboa.

O atleta do Benfica, que já detém marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, cortou a meta em 29.09 minutos e conquistou pela primeira vez a prova, depois do terceiro lugar em 2021, sucedendo a Miguel Marques (Sporting), que este ano foi terceiro colocado, atrás também de Miguel Moreira (Benfica).

Na prova feminina, a atleta do Sp. Braga fez a estreia nesta prova com um triunfo, em 34.10 minutos, à frente de Maria Tomé (Clube de Natação de Torres Novas) e Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda), em segundo e em terceiro, respetivamente.

Paralelamente existe a já habitual guerra dos sexos, que este ano terminou com a vitória masculina e Isaac Nader a aumentar a vantagem dos homens.

As atletas femininas partiram com 03.43 minutos de vantagem em relação à elite masculina, Isaac Nader chegou primeiro e com este triunfo, os homens aumentaram a sua vantagem, com oito triunfos, contra seis das mulheres.

Na edição de 2024, a elite feminina terá 05.00 minutos de vantagem, comparativamente aos atletas da vertente masculina.