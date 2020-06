Os circuitos mundiais masculino (ATP) e feminino (WTA) de ténis vão regressar às competições em agosto.

As duas associações confirmaram a retoma esta quarta-feira, sendo que o circuito ATP vai regressar com o torneio de Washington, a 14 de agosto. Antes, dia 3 do mesmo mês, há, no circuito feminino, o torneio de Palermo.

Ambos os circuitos tinham sido suspensos em março e houve já provas canceladas, como um dos Grand Slam (Wimbledon), além de vários adiamentos.

Entre os majors que restam em 2020, recorde-se, o Open dos Estados Unidos decorre entre 31 de agosto e 13 de setembro. Já Roland Garros, em França, acontece de 21 de setembro a 11 e outubro.

Do lado masculino, a ATP anunciou, também, o torneio de Cincinnati – a ser jogado no mesmo palco do Open dos Estados Unidos – a partir de 22 e agosto, bem como os torneios de Kitzbühel (8 setembro), Madrid (13 setembro) e Roma (20 setembro).

Ainda não estão programados torneios ATP depois de Roland Garros. A associação está a «estudar todas as opções para juntar torneios ATP 500 e 250, caso as circunstâncias o permitam».