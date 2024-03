Joaquim Santos, antigo piloto de ralis, que venceu quatro títulos de campeão nacional, morreu esta segunda-feira, vítima de doença súbita.

Foi encontrado em casa, em Penafiel, de onde era natural, em paragem cardiorrespiratória. Joaquim Santos ainda foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela VMER do Vale do Sousa, mas o óbito acabou por confirmado no local.

O antigo piloto tinha 71 anos.

Ficou famoso nas décadas de 80 e 90 do século passado, quando venceu quatro títulos nacionais de ralis – três seguidos, com a Ford, entre 1982 e 1984, e um em 1992 com a Toyota.

Esse sucesso foi sempre conseguido com a equipa Diabolique e o navegador Miguel Oliveira.

Joaquim Santos ainda detém o recorde de vitórias em ralis do campeonato nacional, com 46 triunfos.

Sendo um dos nomes grandes do automobilismo português, ficou também marcado pelo acidente que, em 1986, vitimou dois espetadores, em Sintra, numa edição do Rali de Portugal marcada pelo mau comportamento do público.

O acidente contribuiu para a extinção do antigo ‘grupo B’, composto por carros que tinham cerca de 500 cavalos de potência, e aumentou a preocupação com o posicionamento dos espetadores.