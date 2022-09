O FC Porto recebeu e venceu o CAB Madeira por um confortável 88-62, este sábado, em jogo da primeira jornada do campeonato de basquetebol.

No Dragão Arena, os dragões terminaram na frente em todos os períodos e brilhou o reforço Miguel Maria Cardoso, que está de regresso à casa onde se formou, depois de passagens, entre outros, por Benfica e Sporting - alinhou nos leões em 2021/22.

O base internacional português somou 18 pontos, quatro ressaltos e seis assistências. Max Landis também esteve em bom plano, com 16 pontos, quatro assistências e um ressalto. Já na equipa madeirense, Michael Almonacy (13) e Nuno Sá (11) foram os melhores ao nível dos pontos.

Note-se ainda que este encontro marcou a estreia de Fernando Sá como novo técnico do FC Porto.

Também neste sábado, a Oliveirense venceu no reduto do Vitória de Guimarães, por 104-86. Julien Ducree foi a grande figura do encontro (22 pontos e 9 ressaltos), enquanto Pedro Bastos (19 pontos) e Jacob Tubbergen (15) se destacaram no lado dos anfitriões.