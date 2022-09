Depois da derrota na Supertaça, o Benfica venceu o Golden Eagles Ylli (92-67), esta quarta-feira, avançando para a meia-final da qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol, que se realiza em Lisboa.

Ao intervalo, o marcador no Pavilhão da Luz registava uma igualdade a 42 pontos.

Do lado do Benfica, José Barbosa e Terrell Carter foram as duas principais figuras, ao apontarem ambos 15 pontos. Ainda assim, o melhor foi Muhammed Bashir Ahmed, do campeão do Kosovo, com 27.

Na sexta-feira, os campeões nacionais defrontam os campeões cipriotas do Keravnos (21h00). Em caso de vitória, o Benfica precisa ainda de derrotar, no domingo, o vencedor do encontro da outra meia-final, entre os alemães do Brose Bamberg e os ucranianos do Budivelnyk.