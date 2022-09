O Sporting conquistou, neste sábado, a Supertaça de basquetebol masculino, disputada em Torres Novas.

Os leões, que marcaram presença como detentores da Taça de Portugal, bateram o Benfica, campeão nacional, por 89-84.

O Sporting assumiu praticamente desde o início a dianteira no marcador, e ao intervalo já vencia por 48-37.

O Benfica ainda reagiu, no entanto, e a pouco mais de um minuto do fim tinha apenas um ponto a menos, mas a formação leonina conseguiu agarrar o triunfo.

Esta é a segunda vez que o Sporting conquista a Supertaça de basquetebol, e de forma consecutiva. O Benfica é o clube com mais troféus no seu palmarés, mas continua com 14.