O Benfica derrotou os campeões cipriotas do Keravnos por 73-65, esta sexta-feira, e apurou-se para a final da qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol.

No Pavilhão da Luz, a estrela foi Ivan Almeida. O cabo-verdiano terminou com o melhor registo da partida, ao somar 20 pontos - foi o único da equipa encarnada a chegar aos dois dígitos. Além disso, somou sete ressaltos e cinco assistências. Terrell Carter ficou-se pelos sete pontos e oito ressaltos e Tomás Barroso contribuiu com nove pontos.

Do lado cipriota, Nikos Stylianou conseguiu 18, Deondre Burns fez 16 e Ousman Krubally anotou 12, aos quais juntou 10 ressaltos.

À entrada para o último quarto, as águias perdiam por um ponto, mas nesse derradeiro período estabeleceram um placar de 22-13 que aproxima a equipa do apuramento que, a concretizar-se, será inédito.

Na final, marcada para domingo e novamente na Luz (17h00), o Benfica tem pela frente os alemães do Brose Bamberg, que bateram os ucranianos do Budivelnyk, por 97-94, após prolongamento.