O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a contratação do norte-americano Cleveland Melvin, que deixou os polacos do TBV Start Lubin. O poste de 32 anos é a terceira contratação do clube para a época 2023/24, juntando-se aos compatriotas Phil Fayne e Anthony Barber.

«Quero competir ao mais alto nível, vencer muitos jogos, chegar aos playoffs e conquistar o título nacional. Ainda não tive a experiência de conquistar um campeonato neste nível e espero que possamos tornar isso possível nesta época.», afirmou o reforço azul e branco, em declarações aos meios de comunicação social do clube.

O novo reforço do FC Porto descreveu-se como um jogador profissional dentro e fora de campo, destacando a sua experiência, competitividade e habilidades tanto no ataque como na defesa.