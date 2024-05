O FC Porto venceu a Ovarense, esta terça-feira, por 77-74 e vai disputar a final dos play-offs do campeonato nacional de basquetebol com o Benfica.

Os dragões, que até começaram as meias-finais com uma derrota no Dragão Arena, venceram os três jogos seguintes da série. Ainda assim, voltaram a ter tarefa dura pela frente em Ovar.

A equipa azul e branca perdeu os dois primeiros períodos e chegou ao intervalo em desvantagem (41-35). Na segunda parte, os dragões reagiram e no final do terceiro período registava-se uma igualdade a 52 pontos. No derradeiro quarto, o FC Porto consumou a reviravolta.

Neste último período, o jogo esteve interrompido alguns minutos, para assistência a um adepto que se sentiu mal nas bancadas da Arena de Ovar.

Miguel Queiroz (21 pontos, 11 ressaltos e duas assistências) e Cat Barber (19 pontos, dois ressaltos e três assistências) estiveram em plano de destaque do lado portista, enquanto Jeremiah Bailey, com 13 pontos, oito ressaltos e duas assistências e Omoefay Odigie2, com 18 pontos, três ressaltos e uma assistência, foram os melhores do conjunto de Ovar.

O primeiro jogo da final entre FC Porto e Benfica está marcado para 5 de junho, às 19h00, no Dragão Arena.