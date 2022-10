A Ovarense continua a liderar a liga de basquetebol, depois deste sábado ter vencido no terreno do Sangalhos por 83-65. A formação de Ovar conta por triunfos todos os jogos realizados no campeonato e está em primeiro lugar, com mais um ponto do que a Oliveirense, que também venceu: bateu o Lusitânia por 96-78.

Refira-se que FC Porto, Benfica e Sporting também ganharam os respetivos jogos e ainda não perderam, pelo que se vencerem os jogos em atraso igualam a Ovarense no primeiro lugar. O FC Porto venceu em Albufeira por 82-58, o Benfica bateu o CAB Madeira por 83-71 e o Sporting ganhou na Póvoa de Varzim por 94-74.

Resultados deste sábado:

Imortal - FC Porto, 58-82

Vitória de Guimarães – Esgueira, 89-89 (96-95 ap)

Póvoa – Sporting, 79-94

Benfica - CAB Madeira, 83-71

Sangalhos – Ovarense, 65-83

Oliveirense – Lusitânia, 96-78

Classificação:

1. Ovarense 4 jogos, 8 pontos

2. Oliveirense 4 jogos, 7 pontos

3. FC Porto 3 jogos, 6 pontos

4. Esgueira 4 jogos, 6 pontos

5. Vitória Guimarães 4 jogos, 6 pontos

6. CAB Madeira 4 jogos, 5 pontos

7. Benfica 2 jogos, 4 pontos

8. Sporting 2 jogos, 4 pontos

9. Póvoa 4 jogos, 4 pontos

10. Lusitânia 2 jogos, 3 pontos

11. Sangalhos 3 jogos, 3 pontos

12. Imortal 3 jogos, 3 pontos