A direção da liga norte-americana de basquetebol (NBA) aprovou por unanimidade o início da época de 2020/21 para 22 de dezembro, tal como tinha sido acordado com o sindicato dos jogadores (NBPA).

A nova época contempla a redução do número de jogos da fase regular de 82 para 72 e de viagens das equipas (em cerca de 25 por cento), bem como a renegociação dos termos financeiros e outros parâmetros relacionados com a pandemia de covid-19.

Na sexta-feira, os jogadores votaram favoravelmente o início da época em 22 de dezembro, mesmo com alguns a preferirem 18 de janeiro de 2021 (Dia de Martin Luther King), para permitir um período maior de descanso da temporada de 2020, que terminou em outubro, em particular para os finalistas Los Angeles Lakers (campeão) e Miami Heat.

A abertura do mercado de transferências está, assim, marcada para 20 de novembro, dois dias após o draft (processo de alocação de jogadores). Esse período de transações deve ser extremamente intenso, pois os treinos começarão apenas dez dias depois, a partir de 1 de dezembro.

No plano financeiro, o acordo coletivo foi modificado, devido ao impacto negativo da pandemia de covid-19 nas receitas, que a NBA estimou em 40 por cento, devido à ausência de público, uma vez que os jogos serão disputados à porta fechada até nova indicação.

As duas partes concordaram com o princípio de reter até 10 por cento dos salários dos jogadores para cobrir perdas em várias temporadas, percentagem que poderá ser aumentada até a um máximo de 20 por cento, mas a diluir nas próximas épocas e nunca na mesma.

A NBA estima ainda que, ao iniciar a 22 de dezembro, o dia de Natal garante-lhe uma audiência entre as mais altas da temporada e o facto de terminar mais cedo, devido à diminuição dos jogos, também irá impedir a competição de colidir com os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a decorrer de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

A última temporada da NBA foi suspensa a 11 de março, devido à pandemia de covid-19, e foi retomada em julho com 22 das 30 equipas numa competição concentrada na bolha do parque Walt Disney, em Orlando, com jogos até apurar o campeão.