O treinador Jamahl Mosley vai estrear-se como técnico principal ao serviço dos Orlando Magic, tornando-se assim o 14.º a orientar a equipa, segundo anunciou este domingo a formação da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

«Na comunidade de treinadores da NBA, Jamahl é considerado uma estrela em ascensão. A sua trajetória de treinador está enraizada no desenvolvimento do jogador. Ele é um comunicador e esperamos pela sua liderança do nosso grupo. Damos-lhe as boas-vindas à família Magic», justificou o presidente Jeff Weltman.

Mosley substitui Steve Clifford, que deixou o clube por acordo mútuo e depois de três épocas, nas quais atingiu por duas vezes os play-off, terminando esta época com 21 triunfos, em 51 desafios.

O treinador, de 42 anos, foi adjunto durante os últimos 15 anos, nos quais passou por Denver, Cleveland e Dallas, onde esteve as derradeiras sete temporadas, ao serviço dos Mavericks.

Na semana passada, em Las Vegas, foi assistente da seleção nacional, que fez os derradeiros testes para estar em pleno nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.