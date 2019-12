Os jogadores da equipa de basquetebol Oklahoma City Thunder foram esta quinta-feira retirados de um centro comercial onde teve lugar um tiroteio.

Os atletas estavam no cinema do Penn Square Mall, em Oklahoma, Estados Unidos, numa sessão de visionamento do filme «Star Wars: A ascensão de Skywalker», quando começaram os disparos no centro comercial.

O shopping foi fechado e todas as pessoas que estavam no local foram retiradas, incluindo os jogadores.

Em comunicado, a equipa diz que «a segurança dos Thunder foi avisada de imediato e que os jogadores nunca estiveram em perigo.»

Quando o tiroteio começou, quem estava no local protegeu-se nas lojas, mas uma pessoa foi atingida na parte superior do corpo e está em «condição crítica, mas estável.»