O francês Rudy Gobert foi apanhado pelas câmaras de televisão a agredir o companheiro Kyle Anderson, durante o jogo dos Minnesota Timberwolves. O basquetebolista foi então retirado do encontro pela sua própria equipa e levado para os balneários.

Tudo aconteceu durante um desconto de tempo do jogo frente aos New Orleans Pelicans: os dois jogadores estavam a trocar palavras mais acesas quando o francês deu um murro no peito de Anderson.

A altercação entre os dois não teve repercussões físicas para Kyle Anderson, mas provocou a reação do banco de suplentes, tendo Gobert sido encaminhado para os balneários pela sua própria equipa, que, mais tarde, deu conta de que o francês não voltaria ao jogo.