Os Philadelphia 76ers estavam a uma vitória das meias-finais de conferência do play-off da NBA, mas os Washington Wizards venceram esta segunda-feira por 122-114 e mantém-se na luta.

Além da derrota, que deixa a série em 3-1, os sixers tiveram outra má notícia: Joel Embiid saiu cedo do jogo com uma lesão no joelho. Russell Westbrook, com um triplo duplo de 19 pontos, 21 ressaltos e 14 assistências, Bradley Beal, com 27 pontos e Rui Hachimura com 20 pontos e 13 ressaltos, foram os destaques dos Wizards.

Nos Sixers, os melhores foram Tobias Harris, com 21 pontos e 13 ressaltos e Ben Simmons com 13 pontos e 12 ressaltos.

Os Utah Jazz venceram os Memphis Grizzlies, por 120-113, e lideram a série por 3-1, estando a uma vitória da fase seguinte.

Donovan Mitchell, com 30 pontos e oito assistências, foi o destaque do jogo. Ja Morant, com 23 pontos e 12 assistências, foi o melhor dos Grizzlies.