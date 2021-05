Os Phoenix Suns venceram os Los Angeles Lakers por 100-92 e empataram a série nos play-offs da NBA (2-2).

Além da derrota, os Lakers tiveram outra má notícia: a lesão de Anthony Davis, que teve mesmo de sair ao intervalo.

Chris Paul foi o melhor dos Suns com 18 pontos e nove assistências. Nos Lakers, LeBron James fez 25 pontos e 12 ressaltos.

Empatados estão também Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks depois de a formação de Los Angeles ter vencido o jogo quatro por 106-81.

Kawhi Leonard, com 29 pontos e dez ressaltos, e Paul George, com 20 pontos e nove ressaltos, foram os destaques do jogo. Luka Doncic fez 19 pontos, seis assistências e seis ressaltos para os Mavs.

Noutro jogo de domingo, os Atlanta Hawks venceram os New York Knicks por 113-96 e têm agora vantagem de 3-1 na eliminatória.

Trae Young com 27 pontos e nove assistências foi o destaque do jogo que deixa os Hawks a uma vitória da fase seguinte.

A uma vitória das meias-finais de conferência estão também os Brooklyn Nets, que venceram o jogo quatro frente aos Boston Celtics por 141-126.

Kevin Durant apontou 42 pontos, Kyrie Irving fez 39 pontos e 11 ressaltos e James Harden marcou 23 pontos e fez 18 assistências para os Nets. Nos Celtics o destaque foi Jayson Tatum com 40 pontos

O final do encontro ficou ainda marcado pela detenção de um adepto dos Celtics dentro do TD Garden, por ter atirado uma garrafa de água que quase atingiu Kyrie Irving, quando saía do jogo.