Os Milwaukee Bucks tornaram-se na primeira equipa apurada para a segunda ronda dos play-offs da NBA, ao vencerem os Miami Heat por 120-103.

Impulsionados pelo grego Giannis Antetokounmpo, autor de 20 pontos, 12 ressaltos e 15 assistências, bem secundado por Brook Lopez, que anotou 25 pontos e foi o melhor marcador do encontro, os Bucks confirmaram o favoritismo no quarto jogo da ronda.

Os Bucks superaram de forma autoritária a primeira eliminatória da Conferência Este, com o pleno de quatro vitórias (109-107, 132-98, 113-84 e 120-103).

A equipa de Milwaukee, que sagrou apenas uma vez campeã da NBA, em 1971, há, precisamente, 50 anos, vai defrontar nas meias-finais da Conferência Este o vencedor da eliminatória entre os Brooklyn Nets e os Boston Celtics, que a equipa nova-iorquina lidera por 2-1.

Quem também está perto de seguir para as meias-finais são os Philadelphia 76ers que fizeram o 3-0 na eliminatória com a vitória deste sábado, por 132-103, sobre os Washington Wizards e precisam apenas de vencer mais um jogo para seguir em frente. Joel Embiid, com 36 pontos, foi o destaque do encontro.

Noutro jogo deste sábado os Portland Trail Blazers venceram os Denver Nuggets por 115-95 e empataram a série em 2-2.

Os Utah Jazz venceram o jogo três frente aos Memphis Grizzlies, por 121 a 111, e estão em vantagem na eliminatória com 2-1.

Donovan Mitchell, com 29 pontos e cinco assistências e Mike Conley Jr. com 27 pontos, oito assistências e seis ressaltos foram os destaques dos Jazz.

Ja Morant, com 28 pontos e sete assistências e Dillon Brooks, com 27 pontos, foram os melhores dos Grizzlies.