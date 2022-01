Os 36 anos de Chris Paul vão mostrando ser apenas um número. O base, a par de Devin Booker, conduziu a sétima vitória consecutiva dos Phoenix Suns na liga norte-americana de basquetebol (NBA), com o triunfo por 115-109 sobre os Utah Jazz, no Footprint Center, na madrugada desta terça-feira, noite de segunda nos Estados Unidos.

Booker foi o melhor marcador do encontro, com 33 pontos, tendo ainda rubricado sete ressaltos e três assistências. Já Chris Paul ficou à porta do triplo-duplo, com 27 pontos e 14 assistências, além de nove ressaltos. Os Suns lideram a Conferência Oeste, com 37-9 entre vitórias e derrotas, à frente dos Warriors, que têm mais um jogo disputado e estão no segundo lugar, com 34-13 nesse diferencial.

Isto numa noite em que os Chicago Bulls puseram-se bem a jeito para sofrerem uma reviravolta épica. Depois de ter disposto de uma vantagem de 28 pontos no terceiro período, a equipa de Billy Donovan acabou por vencer apenas por um ponto de diferença: 110-111, na deslocação aos Oklahoma City Thunder, que tiveram no canadiano Shai Gilgeous-Alexander o melhor marcador do encontro, com 31 pontos, além de dez assistências e três ressaltos. O montenegrino Nikola Vucevic, com um duplo-duplo de 26 ponto e 15 ressaltos (fez ainda quatro assistências), evidenciou-se nos Bulls, que tiveram ainda 24 pontos de Ayo Dosunmu e 23 de Zach LaVine, que regressou após lesão (tinha falhado os últimos cinco jogos).

Já os New Orleans Pelicans venceram os Indiana Pacers por 117-113 e os Cleveland Cavaliers superaram os New York Knicks, por 95-93.