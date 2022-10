A última madrugada marcou o arranque oficial da nova temporada da NBA e os campeões em título Golden State Warriors deram uma demonstração de força, ao baterem os Los Angeles Lakers, por 123-109, em São Francisco.

Os homens da casa, que perderam apenas o quarto período, foram liderados pela estrela maior, Stephen Curry. O camisola 30 foi o melhor marcador, com 33 pontos, além de seis assistências e sete ressaltos.

Nos Lakers, brilharam as principais figuras. LeBron James - na 20.ª participação na Liga norte-americana de basquetebol - chegou aos 31 pontos, aos quais acrescentou 14 ressaltos e oito assistências. Anthony Davis conseguiu 27 pontos, ao passo que Russell Westbrook registou um duplo-duplo (19 pontos e 11 assistências).

Ainda antes, mas na Conferência Este, os vice-campeões Boston Celtics venceram em casa os Philadelphia 76ers por 126-117.

Ao intervalo, registava-se uma igualdade a 63 pontos, mas os anfitriões foram mais fortes no terceiro período e cavaram uma distância de 10 pontos.

Jaylen Brown e Jason Tatum, ambos com 35 pontos, formaram um dupla quase imparável nos Celtics, que contaram ainda com o notável contributo dos suplentes Malcolm Brogdon, com 16, e Grant Williams, com 15.

Quanto aos Sixers, o melhor foi James Harden, autor de 35 pontos, oito ressaltos e oito assistências, seguido de Joel Embiid (26 pontos e 15 ressaltos) e Tyrese Maxey (21 pontos).