Os Boston Celtics decidiram suspender Ime Udoka por uma época.



«Os Boston Celtics anunciam que a equipa suspendeu o treinador principal Ime Udoka para a época 2022/23 por violação das políticas da organização. Uma decisão acerca do seu futuro será tomada mais tarde. A suspensão entra em vigor imediatamente», lê-se na nota publicada pelos vice-campeões da NBA.



De acordo com a imprensa norte-americana, Ime Udoka manteve uma relação íntima consensual com uma funcionária da franquia, algo que é proibido e viola as regras da equipa. De resto, o técnico já reagiu à decisão dos Celtics, em comunicado:



«Quero pedir desculpas aos jogadores, aos adeptos, a toda a organização dos Celtics e à minha família. Desapontei-os. Além disso, peço desculpa por colocar a equipa nesta situação difícil e aceito a decisão. Por respeito aos envolvidos, não vou tecer mais comentários sobre o assunto», disse em comunicado.



Lembre-se que na época de estreia como treinador principal na NBA, Udoka conduziu os Celtics às finais da NBA.