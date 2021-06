Os Brooklyn Nets perderam James Harden por lesão após 43 segundos, mas venceram os Milwaukee Bucks, por 115-107, no primeiro encontro das meias-finais da Conferência Este dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Kevin Durant, com 29 pontos e 10 ressaltos, e Kyrie Irving, com 25 pontos, oito assistências e cinco ressaltos, lideraram o conjunto de Brooklyn, mas outros jogadores tiveram contribuições determinantes: O poste Blake Griffin adicionou 18 pontos e 14 ressaltos, Joe Harris acertou cinco de nove triplos, para um total de 19 pontos, e, do banco, o base Mike James trouxe 12 pontos, sete ressaltos e três assistências.

A formação de Brooklyn está na frente da eliminatória, disputada à melhor de sete, mas pode ter perdido Harden por alguns jogos.

No conjunto de Milwaukee, o melhor foi o grego Giannis Antetokounmpo, que terminou o embate com 34 pontos, com 16 tiros de campo convertidos em 24 tentados, 11 ressaltos e quatro assistências.

Brook Lopez, com 19 pontos e cinco ressaltos, e Jrue Holiday, com 17 pontos, nove ressaltos e seis assistências, também estiveram em destaque.

O segundo jogo da eliminatória está marcado para segunda-feira, de novo em Brooklyn.