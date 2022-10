Dois jogos, duas vitórias.

Está a ser de sonho a estreia do Benfica na Liga dos Campeões de basquetebol.

Nesta terça-feira, em França, as águias venceram o Limoges por 68-67, graças a um triplo decisivo de Toney Douglas a 12 segundos do final.

De resto, foi a ponta final que valeu à equipa de Norberto Alves este segundo triunfo, uma vez que os encarnados perdiam por 65-58 a 5.51 minutos do final.

Os únicos dois pontos da equipa da casa neste parcial de 10-2 aconteceram a quatro segundos do final, ambos de lance livre, por Wes Clark, que falhou um terceiro e a hipótese de levar o jogo para prolongamento.

Aaron Broussard, com 17 pontos, João ‘Betinho’ Gomes, com 15 pontos e seis ressaltos, Ivan Almeida, com 12 pontos e nove ressaltos, e Terrell Carter, com 10 pontos, estiveram em evidência no Benfica, que no final teve os jogadores a festejar efusivamente.

Depois do futebol, também a noite do basquetebol não foi má em França.