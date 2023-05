O Benfica venceu o Anderlecht na tarde deste domingo, por 4-3, terminando a Liga dos Campeões de futsal 2022/23 na terceira posição.

No duelo entre os dois derrotados das meias-finais (o Benfica pelo Palma e o Anderlecht pelo Sporting), a equipa comandada por Mário Silva inaugurou o marcador aos seis minutos, por Chishkala. Porém, os belgas ainda empataram no primeiro tempo, por Gréllo, aos 17 minutos.

Na segunda parte, o Benfica conseguiu voltar para a frente do marcador e chegou mesmo à vantagem de 4-1. Chishkala bisou aos 24 minutos e, depois, Diego Nunes aumentou a diferença contra a antiga equipa (26m). A seguir, Arthur fez o quarto golo das águias (29m).

O Anderlecht respondeu aos 33 minutos, com o guarda-redes Diego Roncaglio, ex-Benfica, a fazer o 4-2.

Nos minutos finais, o Anderlecht insistiu e criou mais emoção no marcador, ao fazer o 4-3 a um minuto e 58 segundos do final, com novo golo de Gréllo.

Os belgas apertaram, mas o Benfica defendeu-se bem e segurou a vantagem mínima, terminando a Liga dos Campeões com o bronze pelo segundo ano seguido, depois do terceiro lugar conquistado em 2021/22, ante os franceses do ACCS.

Dentro de pouco mais de uma hora, pelas 19 horas, o Sporting defronta o Palma, na final da edição deste ano. Os leões procuram o terceiro título de campeão europeu e a equipa anfitriã da “Final Four” o seu primeiro cetro.