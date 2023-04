Uma semana após a conquista da Taça de Portugal na final contra o Sporting, o Benfica perdeu com o Fundão, no regresso do campeonato.

Na receção ao sétimo classificado da Liga, as águias perderam por 5-4, resultado que deixa a equipa a nove pontos do líder, o Sporting.

O Benfica viu também o Sp. Braga fugir no segundo lugar, uma vez que os arsenalistas venceram os Leões de Porto Salvo por 4-2, somando agora 50 pontos, mais seis do que o Benfica.

Nos outros jogos do dia, o Portimonense venceu o Futsal Azeméis por 9-3, a Quinta dos Lombos ganhou em casa do Candoso por 5-3 e o Elétrico levou a melhor sobre o Ferreira do Zêzere com um triunfo por 4-2.