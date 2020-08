A Volta a França em bicicleta, que no próximo ano tinha três etapas agendadas para terras dinamarquesas, foi adiada para 2022. O autarca Frak Jensen mostrou-se orgulhoso com o sucedido «Estou feliz por termos conseguido uma partida dinamarquesa para o Tour em 2022», regozijou-se, depois de consumado o acordo com a organização.

O Tour do próximo ano, que se disputa em datas entre o Europeu de futebol e os Jogos Olímpicos, previa a realização de de uma etapa de contra-relógio no centro da cidade de Copenhada, seguido de duas etapas ainda em solo dinamarquês. «Muitos de nós estávamos muito satisfeitos em ter o ‘Tour’ na Dinamarca no próximo ano, porém, infelizmente, agora temos que esperar um pouco mais», acrescentou Jensen.

O adiamento, que pretende mitigar o risco envolvido à propagação do coronavírus, atrasou a realização das etapas para 1,2 3 de julho de 2022. Segundo órgãos de comunicação social franceses, a alternativa para 2021 pode passar pela Bretanha.