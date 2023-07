O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, apurou-se esta segunda-feira, pela primeira vez na carreira, para os quartos de final de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o italiano Matteo Berrettini.

Alcaraz, de 20 anos, bateu o número 38 da hierarquia mundial e finalista vencido na relva londrina em 2021 pelos parciais de 3-6, 6-3, 6-3 e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 53 minutos.

O tenista espanhol, que venceu um Grand Slam na carreira, o Open dos Estados Unidos em 2022, está pela primeira vez nos quartos de final de Wimbledon e vai agora defrontar o dinamarquês Holger Rune, número seis mundial, que venceu nos oitavos de final o búlgaro Grigor Dimitrov.

Rune venceu Dimitrov (24.º) em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 6-7 (6-8), 6-7 (4-7) e 3-6, em quase três horas e meia de jogo.

O dia, que já tinha sido marcado pelo apuramento de Novak Djokovic, teve ainda eliminação do grego Stefanos Tsitsipas, quinto da hierarquia, frente ao norte-americano Christopher Eubanks, em cinco sets. Na sua primeira presença no torneio londrino, Eubanks, 43.º do mundo, venceu Tsitsipas por 3-6, 7-6 (7-4), 3-6, 6-4 e 6-4, em três horas e quatro minutos.

Na próxima ronda, Eubanks, que nunca tinha passado da segunda ronda de um Grand Slam, vai defrontar o russo Daniil Medvedev, terceiro tenista mundial, que beneficiou da desistência do checo Jiri Lehecka, quando vencia por 6-4 e 6-2.

Do lado feminino, e depois do apuramento da campeão em título, Elena Rybakina, a finalista vencida de 2022, a tunisina Ons Jabeur (6.ª), venceu a checa Petra Kvitova (9.ª) em dois sets, por 6-0 e 6-3, ao fim de uma hora e quatro minutos, para reencontrar Rybakina nos quartos de final.

Nos outros dois jogos do dia, Aryna Sabalenka (2.ª) venceu Ekaterina Alexandrova (22.ª) em dois sets, por 4-6 e 0-6. Vai encontrar, nos quartos de final, Madison Keys (18.ª), que bateu a jovem de 16 anos Mirra Andreeva (102.ª), em três sets (3-6, 7-6 (7-4) e 6-2, pondo fim ao percurso histórico da russa em Wimbledon.