O ciclista português Gonçalo Tavares, de 18 anos, vai deixar a equipa da Bairrada e competir pela Hagens Berman Axeon em 2023, seguindo os passos do compatriota e colega de formação António Morgado, anunciou esta sexta-feira a formação norte-americana.

«A Hagens Berman Axeon continua a tradição de fazer desenvolver jovens ciclistas de Portugal e está entusiasmada por anunciar a adição do Gonçalo Tavares no plantel do próximo ano», pode ler-se, em comunicado.

«Juntar-me à Axeon é um grande passo que me deixa muito motivado e entusiasmado, ainda para mais tendo visto todos os talentos que saíram da equipa para o WorldTour», declarou Tavares, natural de Proença-a-Nova, citado pelos canais da nova equipa.

Este ano, vários top-10 em provas como a Gipuzkoa Klasika, a Volta ao Pays de Vaud e o Giro della Lunigiana fizeram Tavares dar nas vistas no panorama internacional, sobretudo pela dupla feita com António Morgado ao serviço da Bairrada, que dominou o quadro nacional.

A equipa, que em 2022 conta com Diogo Barbosa nas fileiras, tem contratado ciclistas portugueses ao longo dos anos, como João Almeida, atualmente chefe de fila na UAE Emirates, Rúben Guerreiro (EF Education-Easy Post) ou André Carvalho (Cofidis), bem como os irmãos Ivo Oliveira e Rui Oliveira, também na equipa dos Emirados Árabes Unidos.