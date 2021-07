O ciclista Nélson Oliveira afirmou nesta sexta-feira que o foco está na prova de contrarrelógio dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde espera ter «uma recompensa» pelo trabalho de preparação feito até ao momento.

«O meu foco sempre foi mais para o contrarrelógio e aqui não será diferente. A prova de fundo vai ser bastante complicada, também pelas condições climatéricas que apanharemos lá, mas a preparação foi bem feita e só espero que venha uma recompensa depois desse trabalho todo», disse o atleta de 32 anos à agência Lusa.

Antes de partir para a capital nipónica, Nélson Oliveira revelou ansiedade «por chegar ao Japão e ao dia das provas», depois de «um período bastante complicado» de muito treino e foco.

«O trabalho deste ano foi muito diferente, já que estamos numa situação mundial bastante complicada por causa da pandemia. Em relação ao clima, é um bocadinho pior do que no Rio2016, onde tivemos dias de aclimatização que aqui já não teremos, pois temos de ir só cinco dias antes da prova. A adaptação vai ser mais curta, mas tudo faremos para que corra ainda melhor do que no Rio», afirmou o ciclista, natural de Anadia.

Para «sobreviver» à humidade e ao calor de Tóquio, Nélson Oliveira fez dois ciclos de adaptação com o colega João Almeida, no Laboratório de Aerodinâmica Industrial da Universidade de Coimbra, com tecnologia que simula as condições que vão encontrar nos Jogos.

«Fizemos dois ciclos de sete dias cada um. No final desses ciclos, notávamos que, de dia para dia, íamos melhorando e era esse o objetivo. Agora, esperemos que, no Japão, as coisas corram bem», sublinhou o atleta da Movistar.

O experiente ciclista vai ter a sua terceira experiência olímpica, depois de ter sido sétimo no contrarrelógio e ter abandonado a prova de fundo no Rio 2016 e de ter terminado em 18.º no contrarrelógio e em 69.º na prova de fundo em Londres 2012.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, devido à pandemia de covid-19.